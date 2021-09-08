خطيب زادة: اولوية ايران استتباب الأمن والاستقرار في افغانستان

أكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة أن “أولوية ايران هي استتباب الأمن والاستقرار في افغانستان وتحقق ارادة ومطالب شعبها”، لافتاً الى الاتفاق الناتج عن اجتماع الدول الست الجارة لافغانستان اليوم، على ان يعقد الاجتماع المقبل في طهران في غضون شهر او شهرين. وبدأ ظهر الأربعاء الاجتماع الافتراضي لوزراء خارجية الدول الست الجارة لأفغانستان من بينهم وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان.

ويشارك في الاجتماع وزراء خارجية الدول الست الجارة لافغانستان وهي الجمهورية الاسلامية الايرانية والصين وباكستان واوزبكستان وطاجيكستان وتركمنستان، بهدف دراسة أحدث تطورات الأوضاع في هذا البلد.

وكان وزير الخارجية الايراني قد اشار خلال لقائه الاثنين السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية الاجنبية وكذلك رؤساء المنظمات الدولية في ايران، الى التواصل مع جميع الاطراف الافغانية، مؤكدا على تشكيل حكومة شاملة تشارك فيها جميع القوميات الافغانية.

واعرب امير عبداللهيان عن القلق من تطورات الاوضاع في افغانستان وتنامي الارهاب وتهريب المخدرات، قائلاً إن “ارسال المساعدات الانسانية يعد من الاولويات التي تحظى باهتمام ايران ولقد سعينا رغم الظروف الصعبة للابقاء على معابرنا الحدودية مفتوحة لارسال المساعدات واستمرار التبادل التجاري”.

المصدر: فارس