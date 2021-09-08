أسعار النفط تصعد بدعم استمرار تراجع إنتاج الخام الأمريكي

تحولت أسعار النفط صعودا، بعد تراجع في بداية تعاملات الأربعاء، مع استمرار تباين العوامل الداعمة والمثبطة لأسعار الخام عالميا، إلا أن استمرار تراجع إنتاج النفط الأمريكي يدعم الأسعار.

وما تزال القدرة الإنتاجية للنفط الخام في الولايات المتحدة، أقل من المعدلات الطبيعية بمقدار مليون برميل يوميا، بعد أضرار تسبب بها إعصار “إيدا” الأسبوع الماضي على مرافق الطاقة.

إلا أن صعود الدولار ومخاوف الطلب العالمي على النفط خلال الفترة المقبلة، مع تسارع الإصابات بفيروس كورونا، يكبح جماح ارتفاع أكبر في سعر البرميل.

وعند الساعة 06:15 (ت.غ)، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم نوفمبر/تشرين ثاني بنسبة 0.56 بالمئة أو 40 سنتا إلى 72.09 دولارا للبرميل.

كما صعدت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم أكتوبر/تشرين أول، بنسبة 0.67 بالمئة أو 46 سنتا إلى 68.81 دولارا للبرميل.

المصدر: رويترز