بالفيديو.. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان جوي اسرائيلي استهدف محيط دمشق

تصدت الدفاعات الجوية السورية، بعد منتصف الليلة، لعدوان إسرائيلي بالصواريخ في محيط دمشق وأسقطت معظم الصواريخ.

وذكر مصدر عسكري سوري إنه “حوالي الساعة 1:26 من فجر اليوم الجمعة نفذ العدو الاسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه جنوب شرق بيروت، مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها”، مشيراً الى أن “الخسائر اقتصرت على الماديات”.

من جهتها تحدث وسائل اعلام العدو، عن سماع دوي انفجارات وسط فلسطين المحتلة أثناء تنفيذ العدوان.

وأضافت، أنه من المحتمل أن يكون مصدر صوت الانفجارات الذي تم سماعها في منطقة “غوش دان” وسط الكيان الاسرائيلي هو صاروخ من الدفاعات الجوية السورية اخترق الأجواء وسقط في البحر، ولم تدوي صافرات الإنذار.

يذكر أن محيط العاصمة تعرض لاستهداف في 19 من الشهر الجاري، كما تعرضت مدينتا حلب وحمص لاستهدافات مماثلة.

وذكر مصدر عسكري في حينه أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت معظم الصواريخ الإسرائيلية التي استهدفت منطقة السفيرة جنوب شرق حلب.

المصدر: موقع المنار