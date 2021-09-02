الصحة اللبنانية : تسجيل 9 وفيات و1121 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 2 2021 - 19:48

الصحة اللبنانية : تسجيل 9 وفيات و1121 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

منذ 1 ساعة 2 September، 2021
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