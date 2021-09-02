العدو الاسرائيلي اعتقل شابين.. وإصابة العشرات جنوب جنين بالضفة المحتلة

اعتقلت قوات العدو الإسرائيلي ووحداتها الخاصة صباح اليوم الخميس شابين من محافظة جنين بالضفة الغربية المحتلة وأصابت العشرات بحالات اختناق، وذلك خلال اقتحامها لبلدة جبع وقرية فحمة جنوب المدينة.

وذكرت مصادر فلسطينية أن “قوات الاحتلال اقتحمت قرية فحمة في المحافظة واعتقلت الشاب محمد عنان مراعبة بعد مداهمة منزل ذويه وتحطيم محتوياته”، وتابعت “كما أصيب شقيقه الفتى عميد بجروح بعد نهشه من الكلاب التي مزقت ملابسه، كما استولت قوات الاحتلال على تسجيلات كاميرات مراقبة من منزل رائد صعابنة”.

وأفادت المصادر أن “وحدات خاصة مستعربة اسرائيلية اعتقلت الشاب عثمان محمود حمامرة بعد تسللها إلى جبع ومداهمة منزل ذويه، كما داهمت قوات الاحتلال منزل المواطن خالد فشافشة”، وأشار إلى أن “مواجهات دارت مع قوات الاحتلال أصيب خلالها العشرات بالاختناق”.

المصدر: وكالة وفا