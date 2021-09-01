العدو الإسرائيلي منع وفد “لجنة التواصل” في فلسطين المحتلة من زيارة سورية

منعت سلطات العدو الإسرائيلي الاربعاء وفد لجنة التواصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 من زيارة سورية.

وأوضحت وكالة “سانا” السورية للانباء أن “سلطات الاحتلال منعت 55 عضواً في اللجنة من السفر إلى الأردن”، وأشارت إلى أنه “بعد تحضيرات منذ أسابيع عدة توجه الوفد إلى معبر الأردن مع فلسطين المحتلة حيث أوقفت قوات الاحتلال الحافلة التي كانت تقلهم ومنعت الوفد من العبور وصادرت الأوراق الثبوتية لرئيس لجنة التواصل الشيخ علي معدي ونجله”.

وذكرت الوكالة ان “لجنة التواصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 بدأت منذ ما يزيد على 15 عاما زياراتها إلى سورية من أجل التواصل ودعما لمواقف سورية الوطنية والنضالية”.

المصدر: سانا