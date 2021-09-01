النفط مستقر قبيل قرار أوبك بشأن الإمدادات

استقرت أسعار النفط اليوم الأربعاء قبيل اجتماع لأوبك سيقرر خلاله كبار منتجي النفط ما إذا كانوا سيمضون قدما في خطتهم لزيادة الإمدادات بينما تزداد حالات الإصابة بكوفيد-19 في آسيا وتقيم المصافي الأمريكية الأضرار التي تعرضت لها جراء الإعصار أيدا.

ومن المقرر أن تجتمع منظمة أوبك وروسيا وحلفاؤها، فيما يعرف بتجمع أوبك، الساعة 1500 بتوقيت جرينتش اليوم الأربعاء لتحديد ما إذا كانوا سيلتزمون بخطة لضخ 400 مليون برميل يوميا شهريا حتى ديسمبر كانون الأول.

وذكرت مصادر أوبك أن التجمع يتوقع أن يشهد السوق عجزا حتى نهاية 2021.

وأبلغت مصادر أوبك رويترز بأن الاجتماع سيمدد العمل بالسياسات الحالية على الرغم من الضغوط الأمريكية لزيادة الإمدادات أكثر.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت خمسة سنتات إلى 71.70 دولار للبرميل بحلول الساعة 0125 بتوقيت جرينتش، وذلك بعد أن فقدت 42 سنتا أمس الثلاثاء.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سبعة سنتات أو 0.1 بالمئة لتبلغ 68.57 دولار بعد تراجعها واحدا بالمئة أمس الثلاثاء بفعل توقعات انخفاض الطلب بعد إغلاق ست من المصافي في لويزيانا بعد أن ضربها الإعصار أيدا.

وقدرت وزارة الطاقة الأمريكية أن طاقة التكرير في لويزيانا انخفضت 2.3 مليون برميل يوميا، أو 13 في المئة من مجمل الطاقة في الولايات المتحدة، بسبب الإعصار أيدا. وفي الوقت نفسه، لا يزال نحو 94 في المئة من إنتاج النفط والغاز متوقفا في الجانب الأمريكي من خليج المكسيك. وتلقت الأسعار دعما من بيانات معهد البترول الأمريكي التي أظهرت أن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت أربعة ملايين برميل للأسبوع المنتهي في 27 أغسطس آب، وهو انخفاض أكبر مما توقعه محللون في استطلاع أجرته رويترز.

المصدر: رويترز