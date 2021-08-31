تقرير مصور | مقاومة الإمام الصدر في المكان الذي كان يريدها فيه – موقع قناة المنار – لبنان
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August 31 2021 - 22:32

تقرير مصور | مقاومة الإمام الصدر في المكان الذي كان يريدها فيه

منذ 1 ساعة 31 August، 2021
الامام الصدر
تقارير مصورة - لبنان

في ذكرى تغييبه، مقاومة الامام السيد موسى الصدر اصبحت في المكان الذي كان يريدها فيه.

المصدر: المنار

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