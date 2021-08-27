كاميرا الاعلام الحربي شريكة التحرير الثاني – موقع قناة المنار – لبنان
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August 27 2021 - 22:34
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الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في السنوية الرابعة لتحرير الجرود: هذا الانتصار لم يأتِ بالمجان بل بالتضحيات
السيد نصرالله: التحرير الثاني هو انجاز للمعادلة الذهبية "الجيش والشعب والمقاومة" ومعركتنا هدفت الى تحرير الارض
السيد نصرالله: ما حصل في جرود البقاع كان جزءا من الحرب الكونية على سوريا ولكن البعض يبسطون الامر ويتجاهلون الحقائق
السيد نصرالله: البعض ممن يعملون مع السفارات في لبنان ذهبوا للتضامن مع الجماعات التكفيرية في الجرود
السيد نصرالله: المشروع الذي تم التحضير له للمنطقة يتهاوى ونقول للتكفيريين والارهابيين "إن عدتم عدنا"
السيد نصرالله: ما نشهده اليوم في أفغانستان هو مشهد لهزيمة أمريكية كاملة والادارة الامريكية متخبطة وعاجزة
السيد نصرالله: انتهت مهمة داعش بشكل شبه كامل في سوريا والعراق فقامت امريكا بنقلها الى افغانستان وشمال افريقيا
السيد نصرالله: الامريكيون يأخذون قرارا والاوروبيون يأخذون علما وربما من وسائل الاعلام وواشنطن لم تعد حليفا موثوقا لأحد
السيد نصرالله: قانون قيصر لم يكن حصارا لسوريا فقط بل للبنان ايضاً وتم منع أي تسهيلات يمكنها احياء الاقتصاد اللبناني
السيد نصرالله: لولا المنع والفيتو الامريكيين لكنا تمكنا من احياء قطاعي الكهرباء والغاز في لبنان
السيد نصرالله: اتفقنا مع الايرانيين على البدء بتحميل سفينة ثالثة من المشتقات النفطية
السيد نصرالله: من المهم تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن من أجل البدء بالحلول للأزمات
السيد نصرالله: طريقة ادارة ملف انفجار مرفأ بيروت قائمة على الاستنسابية والاستهداف والتسييس
السيد نصرالله: استدعاء المحقق العدلي لرئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب هو استضعاف له ومرفوض ومخالف لنصوص الدستور
السيد نصرالله: نطالب الجهات القضائية بالتدخل والتصرف بما يمليه الدستور وعدم استضعاف أي موقع لأي أسباب سياسية
السيد نصرالله: ذكرى 31 آب واختطاف الامام السيد موسى الصدر ورفيقيه هي ذكرى اليمة وتشكل عدوانا على لبنان وشعبه
السيد نصرالله:استهداف الامام الصدر كان استهدافا للمقاومة ولتحرير القدس وحضوره كان بحجم المنطقة وسنكمل طريقه ونحقق اهدافه
رئاسة الجمهورية ردا على بيان رؤساء الحكومة السابقين: الكلام الخطير عن العدالة المقنعة والقضاء المسيس مرفوض ومشين
مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان: التصويب على الرئيس حسان دياب أمر مرفوض ومسيء لأصول التعامل مع الرئاسة الثالثة
الرئيس دياب بالعيد الـ76 للأمن العام: نأمل أن يعود العيد المقبل على الأمن العام وعناصره وقد عبر الوطن النفق المظلم
وزير الصحة بعد مداهمة مستودع أدوية بالفياضية: ضبطنا كميات هائلة من الأدوية المدعومة ضمن المستودع الذي تبين أنه غير مرخص
نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش: يجب العمل على تذليل العقبات امام تشكيل الحكومة
الشيخ علي الخطيب بذكرى التحرير الثاني: لبنان قوي بجيشه وشعبه ومقاومته وهو عصي على المؤامرات وسينتصر في معركة كسر الحصار
الشيخ أحمد قبلان: الشروط الموضوعة أمام عملية التأليف كلها مفتعلة ويقف خلفها الأميركي الذي لا يريد تشكيل حكومة
مديرية المخابرات في الجيش توقف اللبناني (ر.ح) لقيامه برفقة شخص آخر باغتيال المعاون الأول المتقاعد أحمد مراد في طرابلس
الحكومة الصينية تقدم هبة جديدة للدولة اللبنانية عبارة عن ثلاثمئة الف جرعة من لقاح سينوفارم المضاد لفيروس كورونا
الهلال الاحمر الفلسطيني: اصابة 4 أشخاص برصاص جنود الاحتلال في جبل صبيح جنوبي نابلس
وزارة الصحة الافغانية: ارتفاع عدد قتلى الانفجارات في محيط مطار كابول الدولي الى 170 ومئات الجرحى
الخارجية الإيرانية دانت الهجمات الإرهابية في كابل وأملت أن تتشكل حكومة في أفغانستان تحفظ أرواح الناس وممتلكاتهم
زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر يؤكد عودته للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة في العراق
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
السلطات الفرنسية تعلن عن احتواء الحريق الذي يجتاح منذ مطلع الأسبوع أحراج سان تروبيه على الكوت دازور
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
مجموعات من المستوطنين تقتحم باحات المسجد الأقصى عبر باب المغاربة وينفذون جولات استفزازية بحماية شرطة الاحتلال
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
كاميرا الاعلام الحربي شريكة التحرير الثاني
منذ 45 mins
27 August، 2021
تقارير مصورة
-
لبنان
كاميرا الاعلام الحربي شريكة التحرير الثاني.
المصدر:
قناة المنار
الاعلام الحربي
التحرير الثاني
ذكرى التحرير الثاني
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