توضيح من شركة OMT بخصوص تعميم لمصرف لبنان

أكدت شركة OMT في بيان لها الاربعاء أنها “ما زالت تسدد التحاويل المالية الواردة من الخارج بالدولار الأمريكي نقدا (fresh) وبالكامل”.

وأضاف البيان “أما في ما يخص ما تتداوله وسائل الإعلام حول مشروع تعميم صادر عن مصرف لبنان لتسديد التحاويل الواردة من الخارج عبر شركات تحويل الأموال بالدولار الأميركي وبالليرة اللبنانية مناصفة، فإن OMT لم تبلغ حتى الساعة بأي تعميم صادر عن مصرف لبنان لنقض التعميم الوسيط 566″، وتابع “وإذا صدر هكذا قرار، فستراجع OMT التفاصيل كافة ليبنى على الشيء مقتضاه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام