الصحة اللبنانية : 624 إصابة كورونا جديدة و 3 وفيات خلال 24 ساعة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 23 2021 - 22:32

الصحة اللبنانية : 624 إصابة كورونا جديدة و 3 وفيات خلال 24 ساعة

منذ 1 ساعة 23 August، 2021
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المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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