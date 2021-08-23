نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس: الوقت الآن ليس لتحليل ما حصل في أفغانستان وتركيزنا منصب على عمليات الإجلاء – موقع قناة المنار – لبنان
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August 23 2021 - 10:28

نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس: الوقت الآن ليس لتحليل ما حصل في أفغانستان وتركيزنا منصب على عمليات الإجلاء

منذ 1 ساعة 23 August، 2021
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