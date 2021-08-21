عبد الصمد تحاول تأمين مادة البنزين للاعلاميين

قالت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال في لبنان منال عبد الصمد إنها أجرت مجموعة اتصالات منذ الأسبوع الفائت بكل الجهات المعنية، والتي يمكنها تأمين مادة البنزين للاعلاميين ومادة المازوت لوسائل الإعلام والتنسيق ما يزال مستمرا.

ولفتت عبد الصمد السبت الى أنها “أرسلت كتابا خطيا يوم الخميس الفائت إلى قائد الجيش العماد جوزاف عون، ناشدته فيه تخصيص كمية من المواد المصادرة لوسائل الإعلام والجسم الإعلامي، كذلك اتصلت بكل من وزير الطاقة ريمون غجر ووزير الداخلية محمد فهمي”.

وتابعت عبد الصمد “اتفهم مناشدة المؤسسات الإعلامية والجسم الإعلامي لها لتأمين مادتي المازوت والبنزين”، واضافت “هي لم ولن تقف مكتوفة الأيدي وستستمر في طرق أبواب كل المعنيين إلى حين إيجاد حل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام