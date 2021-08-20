قائد اليونيفيل : تحليق الطائرات الحربية الإسرائيلية فوق الأراضي اللبنانية انتهاك للقرار 1701 وللسيادة اللبنانية

قال رئيس بعثة “اليونيفيل” وقائدها العام اللواء ستيفانو دل كول ردا على سؤال لـ”الوكالة الوطنية للاعلام” حول موضوع الخروق الجوية الاسرائيلية للأجواء اللبنانية ان” تحليق الطائرات الحربية الإسرائيلية فوق الأراضي اللبنانية يعتبر انتهاكا لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 وللسيادة اللبنانية”.

وجدد “دعوته الجيش الإسرائيلي إلى الكف عن مثل هذه الأعمال التي تقوض جهود اليونيفيل لاحتواء التوترات وبناء الثقة بين سكان المنطقة”، كما دعا “كل الأطراف إلى الامتناع عن أي عمل أو رد من شأنه زيادة تصعيد الوضع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام