مستشفى رفيق الحريري: 42 إصابة و13 حالة حرجة ولا وفيات و959 لقاحا – موقع قناة المنار – لبنان
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August 18 2021 - 21:58

مستشفى رفيق الحريري: 42 إصابة و13 حالة حرجة ولا وفيات و959 لقاحا

منذ 34 mins 18 August، 2021
مستشفى الحريري الجامعي
مستشفى الحريري الجامعي
لبنان

صدر التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا /Covid-19 وجاء فيه:

“- عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19:
Pfizer: 378
AstraZeneca: 581

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 527 فحصا.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 42

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 7

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 3

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1263 حالة شفاء

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 13

– حالات وفاة: صفر

إن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الجمعة.
رقم الهاتف 01832070
رقم الواتساب 70056182”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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