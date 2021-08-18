محكمة الاحتلال تقرر تمديد العزل الإنفرادي للشيخ رائد صلاح حتى انتهاء محكوميته (فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 18 2021 - 18:54

محكمة الاحتلال تقرر تمديد العزل الإنفرادي للشيخ رائد صلاح حتى انتهاء محكوميته (فلسطين اليوم)

منذ 47 mins 18 August، 2021
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