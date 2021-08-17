ميقاتي: نحن نعمل بجهد لإزالة كل العقبات، وتشكيل حكومة تراعي كل التوازنات يأخذ بعض الوقت – موقع قناة المنار – لبنان
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قناة المنار
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August 17 2021 - 17:42

ميقاتي: نحن نعمل بجهد لإزالة كل العقبات، وتشكيل حكومة تراعي كل التوازنات يأخذ بعض الوقت

منذ 55 mins 17 August، 2021
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