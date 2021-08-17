استهداف رتل للاحتلال الأمريكي بالعراق

أفادت مصادر عراقية، اليوم الثلاثاء، باستهداف رتل للدعم اللوجستي للاحتلال الأمريكي في محافظة السماوة جنوب العراق.

وكانت مصادر عراقية قد أفادت مساء، أمس الاثنين،باستهداف رتلين للدعم اللوجستي للاحتلال الأمريكي، حيث انفجرت عبوة ناسفة برتل للدعم اللوجستي تابع للاحتلال بالقرب من جسر حقل صبة جنوبي مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوب العراق.

وأسفر الهجوم عن أضرار مادية في احدى العجلات نوع (تريلة مرسيدس).

كما استهدف انفجار عبوة ناسفة رتل دعم لوجستي تابع للاحتلال محافظة صلاح الدين شمال بغداد، ما أسفر عن وقوقع أضرار مادية.

المصدر: مواقع