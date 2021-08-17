من داخل الطائرة الاميركية التي أقلعت من مطار كابول – موقع قناة المنار – لبنان
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August 17 2021 - 02:20

من داخل الطائرة الاميركية التي أقلعت من مطار كابول

منذ 1 ساعة 17 August، 2021
مطار
خبر وصورة

من داخل الطائرة الاميركية التي أقلعت من مطار كابول

المصدر: مواقع

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