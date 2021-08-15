رئيس مجلس المصالحة الأفغانية يؤكد رحيل الرئيس أشرف غني من البلاد

أكد رئيس مجلس المصالحة الوطنية الأفغانية عبد الله عبد الله أن “الرئيس الأفغاني أشرف غني استقال ورحل من البلاد”، في وقت تقترب فيه حركة “طالبان” من السيطرة على العاصمة كابل.

وقال عبد الله، في مقطع فيديو مصور بثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن الرئيس غني “استقال وغادر البلاد وتركها في مثل هذا الموقف الصعب”.

وكان مصدر بالرئاسة الأفغانية، قال في وقت سابق اليوم، إن الرئيس أشرف غني وافق على الاستقالة في ظل الأوضاع المتأزمة في البلاد، موضحا أن الأنباء عن التوافق بين الأطراف الأفغانية على اختيار وزير الداخلية السابق علي أحمد جلالي لرئاسة حكومة مؤقتة مجرد “شائعة”.

وقال المصدر في القصر الرئاسي لوكالة سبوتنيك “الرئيس أشرف غني وافق على الاستقالة، وقال إنه لا احتمالية لاندلاع القتال في كابل لأن طالبان لا ترغب في عنف عادي”. كما لفت المصدر إلى أن الأزمة الحالية سوف تنتهي خلال يومين أو ثلاثة أيام، مؤكدا أن الرئيس أشرف غني ومستشار الأمن القومي حمد الله محب غادرا البلاد إلى طاجيكستان.

من جانبها، أمرت حركة” طالبان” قواتها “بدخول أحياء العاصمة الأفغانية، لمنع أعمال النهب والعنف في المناطق التي غادرتها الشرطة وقوات الأمن”.

المصدر: سبوتنيك