الرئيس الأميركي يقرر نشر 5 آلاف جندي في أفغانستان للمساعدة في إجلاء دبلوماسيي بلاده (البيت الأبيض) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 15 2021 - 00:08

الرئيس الأميركي يقرر نشر 5 آلاف جندي في أفغانستان للمساعدة في إجلاء دبلوماسيي بلاده (البيت الأبيض)

منذ 49 mins 14 August، 2021
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