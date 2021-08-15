الرئيس الأميركي يقرر نشر 5 آلاف جندي في أفغانستان للمساعدة في إجلاء دبلوماسيي بلاده (البيت الأبيض) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 15 2021 - 00:08
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رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله: المشكلة المالية والاقتصادية يمكن أن يحلها اللبنانيون لوحدهم إذا ما التزموا شروط الحل
السيد هاشم صفي الدين: المقاومة هي عظمة لبنان واستقلاله وليس هناك من مستقبل دون هذا الشعب ودون هذا الكبرياء والعنفوان
السيد صفي الدين: هناك نقاط ضعف وهناك من فتح المنافذ لأمريكا في لبنان ونحن نعتقد أن أصل هذه المشكلة هي لبنانية
الرئيس عون وجه رسالة لمجلس النواب بواسطة الرئيس بري لمناقشة الأوضاع بعد قرار حاكم مصرف لبنان رفع الدعم
الرئيس عون: أي موقف أو قرار إصلاحي اتخذناه جوبه بعراقيل جمة لم يكن هدفها إلا وضع العصي بالدواليب لغايات مكشوفة
الرئيس عون: مسار تشكيل الحكومة العتيدة سالك وآمل أن يخرج الدخان الأبيض قريبا
الرئيس عون: قراري الراسخ هو تحمل مسؤولياتي الكاملة في مواجهة الصعوبات مهما بلغ حجم العراقيل
الجيش اللبناني: عمليات دهم المحطات المقفلة تتواصل بحيث تتم مصادرة المواد المخزنة من بنزين ومازوت
الجيش اللبناني: الجيش صادر كميات من مادتي المازوت والبنزين بعد ضبطها في عدد من المحطات المقفلة
أمن الدولة: سنقوم بمداهمة المحطات في كافة المناطق اللبنانية والتحقق من مخزونها ومصادرته
نقيب اصحاب الشركات المستوردة للنفط: اتفاق يقضي باحتساب المخزون الموجود لدى الشركات المستوردة للنفط على سعر الـ3900 ليرة
وزارة الصحة العامة: تسجيل 1498 إصابة و5 حالات وفاة بفيروس كورونا في لبنان خلال 24 ساعة
المفتي قبلان: العين على بيئة المقاومة وسلاحها وبلدها وانتصار تموز وسيهزمون كما هزموا بالسابق
مصادر فلسطينية: إندلاع مواجهات في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية ونجاة مجموعة من الشبان من كمين لجنود الإحتلال في المكان
وكالة الصحافة الفرنسية: طالبان تسيطر على مزار شريف كبرى مدن الشمال الأفغاني
بايدن يرفع عديد القوات الأميركية المرسلة إلى أفغانستان لخمسة آلاف محذّرا طالبان من عرقلة إنهاء المهمة الأميركية هناك
وكالة الطوارئ والكوارث التركية: عدد قتلى الفيضانات والانهيارات الطينية في الساحل التركي ارتفع إلى 51 شخصا على الأقل
وزارة الدفاع الروسية: مقتل 5 عسكريين روس و3 أتراك جراء تحطم طائرة إطفاء روسية خلال مشاركتها في إخماد حرائق جنوب تركيا
المركز الأميركي للجيوفيزياء: تحذير من تسونامي بعد زلزال ضرب هايتي بقوة 7.2 درجة جنوب غرب العاصمة بور او برانس
مؤسسة الشهيد تستقبل تبرعاتكم وكفالة أيتام الشهداء على الرقم 70129100 أو عبر فروع جمعية القرض الحسن على الحساب 25-814
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وكالة الطوارئ والكوارث التركية: عدد قتلى الفيضانات والانهيارات الطينية في الساحل التركي ارتفع إلى 51 شخصا على الأقل
وزارة الدفاع الروسية: مقتل 5 عسكريين روس و3 أتراك جراء تحطم طائرة إطفاء روسية خلال مشاركتها في إخماد حرائق جنوب تركيا
المركز الأميركي للجيوفيزياء: تحذير من تسونامي بعد زلزال ضرب هايتي بقوة 7.2 درجة جنوب غرب العاصمة بور او برانس
مؤسسة الشهيد تستقبل تبرعاتكم وكفالة أيتام الشهداء على الرقم 70129100 أو عبر فروع جمعية القرض الحسن على الحساب 25-814
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الخارجية الأميركية تعلن أنها ستوفد جيفري فيلتمان إلى إثيوبيا هذا الأسبوع للمطالبة بإنهاء القتال في منطقة تيغراي
ارتفاع حصيلة الفيضانات في تركيا إلى 27 قتيلاً على الأقل وعمليات البحث متواصلة عن شخص مفقود
مؤسسة الشهيد تستقبل تبرعاتكم وكفالة أيتام الشهداء على الرقم 70129100 أو عبر فروع جمعية القرض الحسن على الحساب 25-814
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
مقتل شخصين وجرح 17 في انفجار وقع على متن حافلة في فوروني غرب روسيا
ارتفاع حصيلة الفيضانات في تركيا إلى 27 قتيلاً على الأقل وعمليات البحث متواصلة عن شخص مفقود
فرق الإطفاء اليونانية تعلن أنها سيطرت على الحرائق التي دمرت أكثر من 100 ألف هكتار في البلاد منذ نهاية الشهر الماضي
مؤسسة الشهيد تستقبل تبرعاتكم وكفالة أيتام الشهداء على الرقم 70129100 أو عبر فروع جمعية القرض الحسن على الحساب 25-814
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
الرئيس الأميركي يقرر نشر 5 آلاف جندي في أفغانستان للمساعدة في إجلاء دبلوماسيي بلاده (البيت الأبيض)
منذ 49 mins
14 August، 2021
افغانستان
الانسحاب الاميركي من افغانستان
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