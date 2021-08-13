وصول البطريرك الراعي الى قصر بعبدا للقاء الرئيس عون – موقع قناة المنار – لبنان
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August 13 2021 - 11:42

وصول البطريرك الراعي الى قصر بعبدا للقاء الرئيس عون

منذ 1 ساعة 13 August، 2021
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