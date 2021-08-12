حماس: نؤكد على حق الشعب الفلسطيني بالدفاع عن نفسه ومقدساته ومقاومة الاحتلال بكل السبل

أكدت حركة حماس في بيان لها الخميس على “حق الشعب الفلسطيني الأصيل في الدفاع عن نفسه ومقدساته ومقاومة الاحتلال بكل السبل المتاحة، بما فيها المقاومة المسلحة، والذي كفلته القوانين الدولية، ولم تستهدف المقاومة في دفاعها عن شعبنا ورد العدوان إلا التجمعات والأهداف العسكرية الإسرائيلية”.

وشددت حماس على أن “المقاومة الفلسطينية تؤكد اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات واحتياطات لتجنب استهداف المدنيين أينما كانوا، هذا إلى جانب حرص المقاومة الدائم على تطوير قدراتها بما يمكنها من دقة استهداف المقرات والأنشطة العسكرية الإسرائيلية فقط”.

المصدر: فلسطين اليوم