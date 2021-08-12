ميقاتي بعد لقائه الرئيس عون: استكملنا البحث في ملف تشكيل الحكومة وسنتابع الأسبوع المقبل – موقع قناة المنار – لبنان
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August 12 2021 - 17:32

ميقاتي بعد لقائه الرئيس عون: استكملنا البحث في ملف تشكيل الحكومة وسنتابع الأسبوع المقبل

منذ 40 mins 12 August، 2021
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