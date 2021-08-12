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August 12 2021 - 08:36

وزير الخارجية العراقي: لن نسمح بتحويل البلاد إلى ساحة حرب

منذ 58 mins 12 August، 2021
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين
العراق - عربي وإقليمي

قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، يوم الأربعاء، إن الحكومة لن تسمح بتحويل البلاد إلى ساحة حرب.

وأوضح خلال لقائه بممثلي البعثات الدبلوماسية العربية على هامش زيارته الحالية لباكستان أن العراق لن يسمح بأن يكون ساحة حرب، مؤكدا على ضرورة احترام السيادة العراقية، وإيقاف الانتهاكات، حسب بيان لوزارة الخارجية العراقية.

وجدد تمسك العراق بسيادته وتعزيز ذلك عبر إدامة التنسيق والتواصل مع مختلف الأطراف ومن خلال المبادرات والمساعي الدبلوماسية.

وأكد الوزير العراقي على ضرورة بذل المزيد من الجهود، والتنسيق بين الدول العربية لمواجهة محاولات تأزيم العلاقات بين شعوب المنطقة وخلق أجواء من التوتر.

وأطلع وزير الخارجية ممثلي البعثات الدبلوماسية العربية على استعدادات الحكومة العراقية لإجراء الانتخابات العامة البرلمانية المبكرة في موعدها المحدد.

المصدر: وكالات

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