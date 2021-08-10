مسؤول حزب الله في صيدا استقبل وفد الجبهة الشعبية : تشديد على مواجهة العدوان الممنهج على المقاومة في لبنان والمنطقة

إستقبل مسؤول منطقة صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر وفدا من “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” برئاسة المسؤول السياسي لمنطقة صيدا أبو علي حمدان، في حضور عدد من كوادر الطرفين. وقدم الوفد، بحسب بيان للحزب “التبريك لقيادة حزب الله، لمناسبة ذكرى الإنتصار عام 2006 ومهنئا بالرد الإستراتيجي للمقاومة على العدوان الصهيوني الجوي الأخير الذي استهدف المناطق الجنوبية اللبنانية”.

وأشار البيان الى ان البحث تركز “حول العدوان الممنهج على المقاومة في لبنان والمنطقة بأشكاله كافة وآخره الضغط الإقتصادي والحصار المالي على المقاومة ومحاولة استدراجها لمستنقع الفتن المذهبية لاستهداف أهلها وبيئتها وشعوب المنطقة”.

وأكد المجتمعون “وحدة الصف والكلمة والوقوف صفا واحدا الى جانب المقاومة ضد الإحتلال الصهيوني ومن ورائه الولايات المتحدة الأميركية”.

ونوه حمدان ب”الدور الكبير الذي تلعبه قيادة “حزب الله” في مجال دعم المقاومة في فلسطين والمنطقة وآخرها معركة سيف القدس”.

ونوه الطرفان ب “الأجواء الأمنية الهادئة في مخيم عين الحلوة بفضل التعاون والتنسيق مع الجهات السياسية والأمنية اللبنانية والفلسطيني كافة” . كما أبديا” كل الدعم لأي عمل يثبت الإستقرار في المخيمات”.

وحيا المجتمعون “أهلنا الصامدين في فلسطين ومقاوميها وما يسطروه في المواجهة المستمرة بعد معركة سيف القدس الأخيرة في كافة الميادين ومنها معركة البالونات الحارقة التي أربكت العدو وأزعجته بشكل كبير”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام