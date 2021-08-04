المغرب يجدّ حلاً لخط الأطباء “السيئ”

غالباً مع يعاني المرضى من قراءة الوصفات الطبية التي يحررها لهم الأطباء؛ وصفات مكتوبة بخط سيئ أقرب ما تكون إلى “شيفرة”، تحولت مع مرور السنين إلى مادة للفكاهة واختلاق النكات، لكن السلطات المغربية قررت أن تضع حداً لهذا الأمر، وبقوة القانون.

أصدر المشرعون المغاربة مرسوماً نشر في الجريدة الرسمية، يتعلق بمدونة أخلاقيات مهنة الطب، ويلزم الأطباء في المغرب بتحسين خطهم لدى كتابة الوصفات العلاجية للمرضى، حتى تكون قابلة للقراءة.

وصادقت الحكومة المغربية قبل أسابيع على تعديل مدونة أخلاقيات مهنة الطب الذي قدمه وزير الصحة، والذي يلزم الأطباء بأن يحرروا وصفات طبية تتمتع بالقدر الكافي من الوضوح، حتى يتسنى للمريض ومحيطه فهمها.

وقالت الحكومة المغربية إن هذا التعديل الأخير جاء بالتوافق مع “الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء”، علماً أن التعديل القانوني الجديد يتضمن أيضاً منع الطبيب من قبول هدايا عينية أو نقدية أو أي منفعة أخرى مبالغ فيها من المرضى.

كما لا يجوز للطبيب استغلال تأثيره للحصول من المريض على تفويض أو عقد مقابل، وفق شروط تفضيلية بشكل غير طبيعي.

المصدر: الميادين