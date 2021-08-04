غرفة التحكم المروري: سقوط 3 قتلى و9 جرحى في 11 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 4 2021 - 08:02

غرفة التحكم المروري: سقوط 3 قتلى و9 جرحى في 11 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

منذ 28 mins 4 August، 2021
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