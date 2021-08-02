الامن العام: جوازات السفر والمرور المبلغ عن فقدانها تعتبر ملغاة واصحابها ملزمون تسليمها الى اقرب مركز اقليمي

أصدرت المديرية العامة للأمن العام اعلانا جاء فيه: “عطفا على تعميمها السابق الصادر في تاريخ 09/06/2021، والمتعلق بجوازات ووثائق السفر وجوازات المرور العائدة الى المواطنين اللبنانيين واللاجئين الفلسطينيين وفئة قيد الدرس، تعلم المديرية العامة للأمن العام هؤلاء الأشخاص الذين سبق ان قاموا بالإبلاغ عن سرقة أو فقدان جوازات السفر اللبنانية أو وثائق السفر أو جوازات المرور من ثم عادوا ووجدوها، أنها تعتبر بحكم الملغاة، ويتوجب عليهم التقيد بما يلي:

– حظر استعمال هذه الجوازات ووثائق السفر وجوازات المرور.

– إلزامية قيامهم بتسليمها الى أقرب مركز اقليمي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام