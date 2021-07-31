أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم السبت 31-07-2021

الأخبار

ذلك الصفر العظيم

«إطار العقوبات» الأوروبيّة يحيط بالتأليف | عون: الداخليّة مقابل تثبيت الماليّة لبرّي

واشنطن والرياض: مواجهة حزب الله (لا تأليف الحكومة) أولاً

مشروع ميقاتي: تفاوض لا اتفاق مع صندوق النقد؟

النهار

أوروبا تلاقي 4 آب بالعقوبات

فضيحة المحروقات :مليار تبخّر!

قتيلان في استهداف سفينة يملكها إسرائيلي قبالة عُمان

اللواء

العقوبات الأوروبية وضغط 4 آب بمواجهة التعثُّر بمسار التأليف!

تقرير الـ«أف.بي.آي» يخلط أوراق التحقيق.. وعون على استعداد للمثول أمام بيطار

الجمهورية

عقوبات أوروبية على باب التأليف

الفوضى غير مسموحة

الحكومة رهن وزارات الاستحقاقات

الديار

فرصة حقيقية لولادة الحكومة: تعاون ايجابي بين عون وميقاتي

افلاس الدولة امام ضحايا 4 آب…. الاتحاد الاوروبي أقر نظام عقوبات للبنان

البناء

البحث الحكوميّ الجديّ سيبدأ بعد 4 آب… ولقاء الاثنين استمرار للتداول في المواقف

الأسبوع المقبل ستبدأ مساعي الوساطات من باريس وحزب الله لتذليل العقد

إدارة الفراغ النيابي والرئاسي تدفع للبحث عن كتلة وزراء حياديين تمنع التفرّد

المصدر: صحف