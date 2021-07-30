أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 30-07-2021

الأخبار

الابتعاد عن النقاط الخلافيّة لا يلغي وجودها: تأليف الحكومة ليس ميسّراً

‫فرنسا تنظّم هجرة جماعية للممرضين اللبنانيين

‫خطّ الغاز العربيّ حاجة ملحّة: بانتظار قرار سياسي لإعادة تفعيله

التجسّس السعودي ــــ الإماراتي: «الأخ الأكبر» برعاية تل أبيب

النهار

السباق بين التأليف والعقد… تجاوز 4 آب

اللواء

الحكومة تتأخر.. وعون لتسمية المسيحيين وانتزاع الداخلية!

ميقاتي لوزراء حياديين: سأوقع اقتراح رفع الحصانات ومع محاسبة سلامة إذا ارتكب

الديار

«الولادة» الحكومية اسيرة الخلاف على «المداورة» وعكار والهرمل يحترقان

عون لن يتهاون بحكومة «ادارة الفراغ» وميقاتي «يناور» لعدم منحه الداخلية

غانتس يبلغ ماكرون قلق اسرائيل : سنمنع النفط الايراني من دخول لبنان !

الجمهورية

عون وميقاتي عند الداخلية والعدل

أرض تحولت رمادً

التأليف: عجلة ولا استعجال… وميقاتي: لست أسير الرقم 24

البناء

عون يحسم الاثنين موقفه من عدم المداورة في الحقائب الأساسيّة… وأهمها الداخليّة

ميقاتي: نتقدّم بإيجابيّة لكن لا حكومة قبل 4 آب… ومشاركة سعوديّة في «المانحين»

اتفاق على التدقيق الجنائيّ وبناء عليه يُنظر بوضع الحاكم… وثلاثة أسماء تنجز التأليف

المصدر: صحف