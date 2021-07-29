التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من أنفاق المطار باتجاه خلدة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 29 2021 - 16:24
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الرئيس نبيه بري: المجلس النيابي مستعد لرفع الحصانات عن الجميع دون استثناء بما في ذلك عن القضاء في قضية انفجار المرفأ
الرئيس بري: أولوية المجلس كانت وستبقى التعاون التام مع القضاء من أجل معرفة الحقيقة كاملة في قضية انفجار مرفأ بيروت
الرئيس بري: أصابع الاتهام لا توجه لمن تعاون وسيتعاون مع القضاء بل إلى من يحاول الاستثمار على الدماء لأغراض باتت مكشوفة
الرئيس المصري خلال استقباله قائد الجيش جوزيف عون: حريصون على سلامة لبنان وأمنه واستقراره ومصلحته الوطنية
مراسل المنار: توسع رقعة الحريق في جرود الهرمل ومناشدات من الجميع بالمساعدة للسيطرة على الحريق الممتد من جرود القبيات
رئيس اتحاد بلديات الهرمل نصري الهق: وفاة مواطن كان يعمل على اخماد الحريق في جرد الهرمل
أهالي منطقة جرود الهرمل يناشدون الدولة بكافة أجهزتها لا سيما الجيش اللبناني للعمل سريعاً على الحد من حجم الكارثة
الوكالة الوطنية للإعلام: فرق الدفاع المدني السوري تشارك بعملية اخماد النيران عند الحدود اللبنانية السورية في منطقة عكار
سانا: حوامات وجنود الجيش السوري يشاركون في عمليات الاخماد على أطراف قرية أكوم بريف حمص عند الحدود السورية اللبنانية
وزير الحرب الصهيوني بني غانتس: يجب اشتراط تقديم مساعدة للبنان بتقييد قدرات حزب الله خصوصاً في مجال الصواريخ الدقيقة
وزير الصحة حمد حسن: على الكوادر الطبية والمستشفيات أن تكون جاهزة لموجة رابعة من فيروس كورونا
مدير مستشفى بيروت الحكومي فراس الأبيض: الأمور لا تبدو جيدة مع تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا بوتيرة مرتفعة
الأبيض: المستشفيات هذه المرة أقل استعداداً في ظل نقص يشمل المياه والوقود والأدوية والمستلزمات الطبية
فادي أبو شقرا: مصرف لبنان فتح اعتمادات لباخرتَيْ ماوزت ستصل الأولى إلى لبنان بعد يومين والثانية ستصل الاسبوع المقبل
المحكمة العليا في كادونا تبرئ الشيخ ابراهيم الزكزاكي وزوجته بعد أكثر من 5 سنوات من السجن ظلماً وفي ظروف إنسانية صعبة
الحركة الإسلامية في نيجيريا: قرار المحكمة شكّل انتصاراً للحقيقة والعدالة على الاستبداد والإفلات من العقاب
مستوطنون صهاينة يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال ويقومون بجولات استفزازية
قوات الاحتلال تعتقل طفلين قاصرين من بلدة سلوان بالقدس المحتلة وتقتحم عدداً من البيوت المقدسية
مواجهات بين الاهالي وقوات الاحتلال بعد اعتدائها على المشاركين في تشييع الطفل الشهيد محمد العلامي في بيت آمر شمال الخليل
الجهاد الاسلامي: دم الطفل الشهيد محمد العلامي شاهد جديد على الارهاب الصهيوني بحق الأطفال
حركة حماس: جرائم كيان الاحتلال ضدّ أهلنا في الضفة لن يوقفها إلى تصعيد المقاومة
العراق يسجل أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة وتحذيرات من انهيار القطاع الصحي
الرئيس التونسي يصدر مزيدا من قرارات إعفاء مسؤولين كبار من مهامهم ويدعو إلى صلح جزائي مع الفاسدين وناهبي المال العام
تركيا: عشرات الإصابات جراء اندلاع حريق في الغابات قرب منتجع أنطاليا السياحي جنوب البلاد ووصوله إلى مناطق مأهولة بالسكان
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
تركيا: عشرات الإصابات جراء اندلاع حريق في الغابات قرب منتجع أنطاليا السياحي جنوب البلاد ووصوله إلى مناطق مأهولة بالسكان
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
السلطات النيجيرية تفرج عن زعيم الحركة الإسلامية في نيجيريا الشيخ ابراهيم زكزكي الذي اعتقل مع زوجته منذ العام 2015
الكرملين يرفض اتهام الرئيس الأميركي لروسيا بمحاولة التدخل للتأثير في الانتخابات النصفية عام 2022
فايزر ترفع توقعاتها لمبيعات لقاحها إلى 33,5 مليار دولار هذه السنة مع ارتفاع الطلبيات إلى 2,1 مليار جرعة عبر العالم
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الجيش الروسي: مسلحو "داعش" ينتقلون من سوريا وليبيا وعدد من الدول الأخرى إلى أفغانستان
وزير الخارجية الاميركي أنتوني بلينكن: تقدم حركة طالبان في أفغانستان يثير قلق واشنطن
السلطات الصحية الأميركية تلزم الملقحين بوضع الكمامة مجددا في الأماكن الداخلية بعد التفشي السريع للمتحور دلتا
فايزر ترفع توقعاتها لمبيعات لقاحها إلى 33,5 مليار دولار هذه السنة مع ارتفاع الطلبيات إلى 2,1 مليار جرعة عبر العالم
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
هيئة دعم المقاومة الاسلامية تستقبل تبرعاتكم عبر مكاتبها ومندوبيها في كافة المناطق على الرقم 01550450
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من أنفاق المطار باتجاه خلدة
منذ 21 mins
29 July، 2021
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