قوى الأمن: تعميم صورة قاصر مفقود – موقع قناة المنار – لبنان
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July 29 2021 - 11:14

قوى الأمن: تعميم صورة قاصر مفقود

منذ 25 mins 29 July، 2021
قوى الامن الداخلي
قوى الامن الداخلي
لبنان

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي: “تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناء على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود القاصر: محمود محمد الفندي (من مواليد عام 2008، سوري) الذي غادر بتاريخ 27/7/2021، مركز عمله الكائن في بلدة برسا – الكورة، ولم يعد إلى منزله الكائن في محلة حارة الخاصة في قضاء الكورة أو إلى مركز عمله المذكور، حتى تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتصال بمخفر ضهر العين في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 415463-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات”.

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المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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