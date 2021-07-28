دياب تابع حريق القبيات مع عكر وفهمي واطلع من خطار على سير عمليات الاخماد

تابع رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب حريق القبيات، وأجرى سلسلة اتصالات مع الجهات المعنية للمسارعة إلى إخماد الحريق وإنقاذ المواطنين.

كما أجرى اتصالا بنائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع والخارجية في حكومة تصريف الاعمال زينة عكر، لطلب مساعدة عاجلة من قبرص لإرسال طائرات متخصصة بإخماد الحرائق.

كما واتصل بوزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي، لاعطاء التعليمات الى البلديات في المنطقة للمؤازرة وتقديم المساعدة.

كذلك اجرى دياب اتصالا بمدير الدفاع المدني العميد ريمون خطار واطلع منه على سير عمليات إخماد الحريق.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام