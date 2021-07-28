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July 28 2021 - 08:34

حداد وطني وإقفال الادارات العامة في 4 آب

منذ 12 mins 28 July، 2021
رئاسة مجلس الوزراء
لبنان

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء مذكرة إدارية حملت الرقم 14/2021 قضت بـ “إعلان الحداد الوطني وتعطيل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات في ذكرى فاجعة انفجار مرفأ بيروت”.

وجاء في المذكرة:

“تقفل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم الأربعاء 4 آب 2021 في ذكرى فاجعة انفجار مرفأ بيروت، وتنكس الأعلام على الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، كما تعدل البرامح العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتناسب مع ذكرى الفاجعة الأليمة، وتضامنا مع عائلات الشهداء الأبرار والجرحى وعائلاتهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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