الصحة الفلسطينية: تسجيل حالة وفاة واحدة و139 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الثلاثاء انه تم تسجيل حالة وفاة واحدة و139 إصابة جديدة بفيروس كورونا و62 حالة تعاف خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت الوزارة ان “الوفاة الجديدة سجلت في قطاع غزة، فيما لم تسجل وفيات جديدة في محافظات الضفة”، وقالت إن “الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: نابلس (12)، جنين (5)، ضواحي القدس (2)، طولكرم (2)، الخليل (4)، رام الله والبيرة (1)، قطاع غزة (113)، حيث تم إجراء 4439 فحصا”.

وأضافت الوزارة أن “حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: جنين (2)، الخليل (1)، قطاع غزة (59)”.

المصدر: فلسطين اليوم