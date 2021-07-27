النائب محمد رعد من مجلس النواب:المطلوب الاسراع في التأليف وتعاون الجميع في هذا الاتجاه – موقع قناة المنار – لبنان
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July 27 2021 - 13:26
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بايدن خلال استقباله الكاظمي: لن نكون مع نهاية العام في مهمة قتالية في العراق
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إنسحاب لاعب الجودو السوداني محمد عبد اللطيف من أولمبياد طوكيو رفضا لمواجهة لاعب اسرائيلي
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الهند: مقتل 44 شخصا وفقدان العشرات في حوادث انزلاق تربة نجمت عن أمطار موسمية غزيرة في غرب البلاد
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وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
هيئة دعم المقاومة الاسلامية تستقبل تبرعاتكم عبر مكاتبها ومندوبيها في كافة المناطق على الرقم 01550450
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جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
النائب محمد رعد من مجلس النواب:المطلوب الاسراع في التأليف وتعاون الجميع في هذا الاتجاه
منذ 20 mins
27 July، 2021
عاجل
النائب رعد
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