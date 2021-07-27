رئيس البرلمان الصربي يشارك في مراسم اداء اليمين من قبل الرئيس الايراني المنتخب

اعلن رئيس البرلمان الصربي ايفيتسا داتشيتش بانه سيشارك في مراسم اداء اليمين الدستورية من قبل الرئيس الايراني المنتخب.

وقال داتشيتش خلال لقائه السفير الايراني في بلغراد رشيد حسن بور الاثنين بانه سيشارك بصفة مبعوث لرئيس بلاده الكساندر فوتشيتش في مراسم اداء اليمين الدستورية من قبل الرئيس الايراني المنتخب السيد ابراهيم رئيس ساداتي.

واعرب رئيس البرلمان الصربي عن ارتياحه للعلاقات الطيبة بين بلاده والجمهورية الاسلامية الايرانية مؤكدا على تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين.

من جانبه اشار السفير الايراني الى العلاقات الطيبة بين البلدين مؤكدا على تقوية التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات.

وتم البحث خلال اللقاء حول الاوضاع الصحية والتدابير المتخذة من قبل البلدين في سياق مكافحة ازمة فيروس كورونا.

كما اكد الجانبان على امكانية التعاون الواسع بين طهران وبلغراد في المجالات الاقتصادية والزراعية.

المصدر: وكالة فارس