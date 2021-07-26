الرئيس عون كلف نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة اللبنانية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 26 2021 - 18:40
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رئاسة الجمهورية اللبنانية : نجيب ميقاتي مكلفاً تشكيل الحكومة بـ72 صوتاً في الاستشارات النيابية
رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي: أريد ثقة الشعب اللبناني لأنه ليس بإمكاني صنع العجائب لوحدي
ميقاتي: المهمة صعبة ويجب ان تتضافر جهود الجميع ومن يملك حل فليتفضل ويساعد وليبتعد الجميع عن المهاترات
ميقاتي: الخطوة صعبة ولكن أنا مطمئن ولو لم يكن لدي الضمانات الخارجية المطلوبة لم أكن لأقدم على ذلك
كتلة الوفاء للمقاومة: نسمي نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة الذي هو المعبر الإلزامي والمدخل الضروري لتسيير أمور المواطنين
الوفاء للمقاومة: تسمية ميقاتي تعكس جدية التزامنا بأولوية تشكيل الحكومة ونتقصد إعطاء جرعة إضافية لتسهيل مهمة التأليف
رئيس الحكومة السابق سعد الحريري يسمي الرئيس نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة الجديدة
كتلتا المستقبل النيابية والتكتل الوطني تسميان رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي لتشكيل حكومة جديدة
كتلتا اللقاء الديمقراطي والوسط المستقل تسميان الرئيس ميقاتي لتشكيل الحكومة
رئيس الحكومة الأسبق تمام سلام ونائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي يسميان الرئيس ميقاتي لتشكيل الحكومة
النائب جبران باسيل: قررنا في تكتل لبنان القوي عدم تسمية أي أحد لرئاسة الحكومة
رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال ارسلان يعتذر عن عدم حضور الاستشارات ويفوّض كتلة ضمانة الجبل للتعبير عن الموقف الجامع
الامانة العامة لمجلس النواب: استشارات التأليف في مجلس النواب ستقام عند الحادية عشر والنصف من ظهر الثلاثاء
الرئيس عون لوكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام: لبنان يرغب بالتمديد لليونيفيل دون تعديل بالعديد والمهام
مراسل المنار: الرئيس التونسي قيس سعيد سيكلف وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين بتشكيل حكومة جديدة
الجيش التونسي ينتشر في مقر الحكومة في القصبة بالعاصمة ويمنع الموظفين من دخول المبنى
العراق: انطلاق عملية أمنية للحشد الشعبي والقوات العراقية ضمن قاطع عمليات صلاح الدين
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العراق: انطلاق عملية أمنية للحشد الشعبي والقوات العراقية ضمن قاطع عمليات صلاح الدين
قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي: أعداء الجمهورية الإسلامية يتكلمون فقط إلاّ أنهم عاجزون في الميدان
المبعوث الاميركي الخاص لإيران روبرت مالي: الضغوط الأميركية القصوى التي أطلقها الرئيس ترامب ضد إيران فشلت فشلاً ذريعاً
روبرت مالي: الضغوط الأميركية على إيران أضرّت بمصالح أميركا على صعيد العالم
نائب وزير الخارجية الصيني: العلاقات بين الولايات المتحدة والصين بلغت طريقاً مسدوداً وعلى واشنطن الكفّ عن شيطنة بكين
الصين: إعصار (إن-فا) يضرب شرق البلاد ويغرق المدن والبلدات بمياه يصل عمقها الى نصف متر
إنسحاب لاعب الجودو السوداني محمد عبد اللطيف من أولمبياد طوكيو رفضا لمواجهة لاعب اسرائيلي
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الهند: مقتل 44 شخصا وفقدان العشرات في حوادث انزلاق تربة نجمت عن أمطار موسمية غزيرة في غرب البلاد
إعصار محمل بأمطار غزيرة يضرب تايوان والصين
النشاط التجاري في منطقة اليورو يسجل أسرع معدل نمو له منذ 21 عاما خلال شهر تموز
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
هيئة دعم المقاومة الاسلامية تستقبل تبرعاتكم عبر مكاتبها ومندوبيها في كافة المناطق على الرقم 01550450
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
الرئيس عون كلف نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة اللبنانية
منذ 2 ساعة
26 July، 2021
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