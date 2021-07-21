كاستكس: ماكرون أمر بفتح سلسلة تحقيقات بقضية “بيغاسوس”

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، الأربعاء، أن رئيس البلاد أمر “بسلسلة كاملة من التحقيقات”، بشأن ملف برنامج التجسس الإسرائيلي بيغاسوس.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي لقناة TF1 الفرنسية إن قرار ماكرون يأتي بعد ما كشفت عنه عدة وسائل إعلام بشأن اختراق هواتف سياسيين وصحفيين فرنسيين بمن فيهم الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء السابق إدوارد فيليب بهدف المراقبة المحتملة من قبل برنامج التجسس الإسرائيلي Pegasus.

وكانت صحيفة “لوموند” الفرنسية قالت إن سلطات المغرب استخدمت برنامج “بيغاسوس” للتجسس المطور من قبل شركة NSO الإسرائيلية لمراقبة الرئيس ماكرون.

يأتي ذلك، عقب تحقيق استقصائي نشر الأحد كشف أن نشطاء وصحفيين وسياسيين حول العالم استهدفوا بعمليات تجسس بواسطة برنامج خبيث للهواتف الخلوية طورته شركة NSO الإسرائيلية الخاصة.

وطالبت المفوضة العليا لحقوق الانسان في الأمم المتحدة بتنظيم أفضل لتكنولوجيات المراقبة بعد فضيحة برنامج “بيغاسوس” للتجسس.

وقالت ميشيل باشليه بوقت سابق إن ما كشفته وسائل إعلام عن برنامج التجسس الذي طورته شركة إسرائيلية “يؤكد الحاجة الملحة إلى تنظيم أفضل لعملية بيع ونقل واستخدام تكنولوجيات المراقبة وضمان مراقبة شديدة لها”.

المصدر: رويترز