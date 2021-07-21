الولايات المتحدة: اعتقال مستشار سابق لترامب بتهمة العمالة للإمارات

أعلنت وزارة العدل الأمريكية اعتقال توم براك المستشار السابق للرئيس السابق دونالد ترمب للاشتباه في ضلوعه بأنشطة لصالح الإمارات. وقالت الوزارة إن براك يواجه 7 تهم مرتبطة بالتعامل مع الإمارات بين أبريل 2016 وأبريل 2018 دون إخطار رسمي.

وأوضحت الوزارة أن براك ومتهمان أحدهما إماراتي عملوا بتوجيه من مسؤولين إماراتيين للتأثير على انتخابات 2016، وأضافت أن “اعتقال واتهام براك رسالة تحذير لكل من يحاول العمل لصالح حكومة أجنبية دون إخطار الوزارة”، ولفتت إلى أن المتهمين استفادوا مرارا من علاقة براك بمرشح رئاسي وصل في النهاية إلى الرئاسة.

المصدر: وكالات