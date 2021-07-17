من معبر غرب ایران .. 400 شاحنة تصدر المنتجات الزراعية للعراق يوميا

أعلن قائممقام مدينة “قصر شيرين” غربي ايران عن تصدير الفواكه والخضار عبر 400 شاحنة يوميا من معبر ” برويزخان” الحدودي مع اقليم كردستان العراق.

وأشار ” مراد علي تاتار” في تصريح الجمعة، أن الصادرات عبر منفذ برويزخان تسير بشكل اعتيادي ولاتواجه مشاكل.

وأوضح أن نظرا لحلول الصيف وتوفر الفواكه والخضار في اقليم كردستان العراق، فإن صادرات المنتجات الزراعية تقلصت وانخفضت كالمعتاد في هذا الفصل الى 400 شاحنة يوميا.

وأستدرك أن قبل بدء الصيف كانت 1000 شاحنة يوميا تصدر الفواكه والخضار الى العراق عبر منفذ برويزخان.

من جهة ثانية أكد تاتار أن “خسروي” المنفذ الرسمي الثاني في قصر شيرين، يشهد تصدير بضائع بواسطة 500 شاحنة يوميا للعراق.

يشار أن معبر “برويز خان” يستحوذ على 54 بالمئة من الصادرات غير النفطية الايرانية للبلد الجار.

المصدر: وكالة فارس