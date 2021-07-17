وصول وفد المصالحة الأفغانية الى العاصمة القطرية الدوحة بعد التصعيد العسكري الأخير في #افغانستان – موقع قناة المنار – لبنان
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July 17 2021 - 12:10

وصول وفد المصالحة الأفغانية الى العاصمة القطرية الدوحة بعد التصعيد العسكري الأخير في #افغانستان

منذ 2 ساعة 17 July، 2021
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