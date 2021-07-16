السيد صفي الدين: من يخرّب لبنان اليوم هو الولايات المتحدة الاميركية

قال رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين في كلمته خلال مسابقة اولى القبلتين القرآنية الالكترونية الجمعة إن “من يخرب لبنان اليوم هو الولايات المتحدة الاميركية”، ولفت الى ان “اميركا لا تزال تتدخل في كل شيء في لبنان”.

وأوضح السيد صفي الدين “لو كان حزب الله هو الذي يهيمن على لبنان هل كان هناك بنك مركزي وبنوك وغيرها بهذا التصرف وهل كانت المصائب كما هي اليوم”، واكد “كل هذا الوضع صنع اميركا بشكل مباشر او غير مباشر”.

واشار السيد صفي الدين الى ان “الطغيان الاميركي يستهدف لبنان وفلسطين وكل مكان في المنطقة فيه شرف ومقاومة”، وتابع “الأميركيون جاؤوا الى العراق وافغانستان وسوريا لتخريبها ويرسلون السلاح والصواريخ إلى اليمن لتدميرها”، ورأى ان “الامة بدأت تتلمس طريقها وسيف القدس هزم اميركا واسرائيل”.

المصدر: موقع المنار