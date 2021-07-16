اتفاق بين العدو والإمارات والبحرين على إنشاء منصة لدعم التطبيع في الشرق الأوسط

عين سفراء البحرين والإمارات وكيان العدو لدى المملكة المتحدة، ليام فوكس رئيساً لمجموعة ما يُسمى “الاتفاقيات الإبراهيمية”، بهدف إنشاء منصة لدعم هذه الاتفاقيات في الشرق الأوسط. وقد أعرب سفير البحرين لدى المملكة المتحدة الشيخ فواز بن محمد آل خليفة، عن سعادته لتولي فوكس دورا رئيسيا في “ترسيخ جسور التواصل والتعاون بين الدول الموقعة على الاتفاقية الإبراهيمية”، حسب زعمه، مشيرا إلى أن “توافق الرؤى حول أهمية التعاون والتفاهم كخيار استراتيجي لتحقيق مصالح المنطقة يظل عاملاً مهمًا للسلام في الشرق الأوسط”، حسب قوله.

من جانبه، أعرب فوكس عن شكره وتقديره لسفراء البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة وكيان العدو لدى المملكة المتحدة “للاضطلاع بهذا الدور وقيادة المجموعة لدعم الاتفاقيات الإبراهيمية والسلام الشامل في كل أنحاء الشرق الأوسط”، على حد تعبيره.

المصدر: روسيا اليوم