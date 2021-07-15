الرئيس الأسد يبحث مع الرئيس صالح التنسيق في مكافحة الإرهاب – موقع قناة المنار – لبنان
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July 15 2021 - 21:52

الرئيس الأسد يبحث مع الرئيس صالح التنسيق في مكافحة الإرهاب

منذ 11 mins 15 July، 2021
الاسد وصالح
سورية - عربي وإقليمي

تلقى الرئيس السوري بشار الأسد اتصالاً هاتفياً من الرئيس العراقي برهم صالح، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وموضوع مكافحة الإرهاب والتنسيق والتعاون القائم بين سوريا والعراق للقضاء على هذا الخطر الذي يتهدد البلدين.

وبحسب بيان الرئاسة السورية، فقد جرى التأكيد خلال الإتصال على أهمية هذا التعاون المشترك لجهة تكريس النتائج الإيجابية التي تحققت على الأرض في محاربة المجموعات الإرهابية في المناطق الحدودية السورية -العراقية.

كما دار الحديث خلال الاتصال حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها وتم الاتفاق على تكثيف الجهود المشتركة لرفع مستوى التعاون في كافة المجالات التي تحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

المصدر: رئاسة الجمهورية العربية السورية

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