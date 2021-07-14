وزير الصحة حمد حسن لقناة المنار:لازلنا في تصنيف وبائي جيد – موقع قناة المنار – لبنان
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July 14 2021 - 22:36

وزير الصحة حمد حسن لقناة المنار:لازلنا في تصنيف وبائي جيد

منذ 5 mins 14 July، 2021
أخبار موقع المنار

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