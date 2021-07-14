حريق بإحدى السفن العراقية خارج المياه الإقليمية وأنباء عن وفيات

كشفت وزارة النفط العراقية، اليوم الأربعاء، أن الحريق الذي اندلع بإحدى السفن في مياه الخليج كان خارج المياه الإقليمية العراقية، في وقت أشارت فيه وسائل إعلام محلية إلى أن الحريق اندلع بإحدى البواخر العراقية وأدى لوفاة طاقمها بالكامل.

وذكر بيان صادر عن الوزارة أن الحادث وقع في إحدى السفن التابعة لأحد الشركات الخاصة، ولا علاقة لها بالنشاط النفطي الحكومي أو بأي شركة لناقلات النفط الحكومية العراقية.

وكان مدير إعلام الموانئ العراقية، أنمار الصافي، أكد بوقت سابق من اليوم الأربعاء، عدم وجود معلومات أكيدة لغاية الآن بشأن الأنباء التي نشرتها وسائل إعلام محلية حول احتراق باخرة عراقية ووفاة طاقمها.

وقال الصافي، في تصريح لسبوتنيك، “لم تردنا حتى الآن معلومات رسمية عن الموضوع، وقد يكون الحادث خارج المياه الإقليمية ونحن على تواصل حاليا مع السيطرة البحرية للحصول على معلومات”.

وكانت وسائل إعلام عراقية أفادت باحتراق باخرة عراقية في المياه الدولية وسط أنباء عن وفاة طاقمها بالكامل.

المصدر: وكالة سبوتنيك