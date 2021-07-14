إعلام العدو: إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال قرب مستوطنة يتسهار جنوبي نابلس بعد مهاجمته للجنود – موقع قناة المنار – لبنان
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July 14 2021 - 12:44

إعلام العدو: إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال قرب مستوطنة يتسهار جنوبي نابلس بعد مهاجمته للجنود

منذ 30 mins 14 July، 2021
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