أ.ف.ب: السفارة الفرنسية في كابل تطلب من رعاياها مغادرة أفغانستان لدواع أمنية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 13 2021 - 20:14

أ.ف.ب: السفارة الفرنسية في كابل تطلب من رعاياها مغادرة أفغانستان لدواع أمنية

منذ 48 mins 13 July، 2021
أخبار موقع المنار

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